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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم محال تجارية في بلدة حزما شمال القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم محال تجارية ببلدة حزما شمال القدس.

وانسحبت قوات الاحتلال من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب قطاع غزة، وأطلقت الآليات المنسحبة النيران بكثافة وعشوائية  أثناء انسحابها.

كما دعت لجان الطوارئ المواطنين الفلسطينيين لعدم الاستعجال في تفقد أوضاع محيط مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط مجمع الشفاء الطبي.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن وفاة 21 مريضًا في مسشتفى الأمل بغزة منذ تعرضه للحصار في 18 مارس.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لفتح ممر إنساني حتى نتمكن من نقل المرضى في مسشتفى الأمل المحاصر بغزة، وتسهيل عمل الطواقم الطبية والتوقف عن اعاقة عملهم لإنقاذ المصابين والشهداء.

فلسطين جرافات الاحتلال هدم محال تجارية اقتحام بلدة حزما