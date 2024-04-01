القوات الأمريكية: دمرنا طائرتين مسيرتين بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

أعلنت القوات الأمريكية، أمس الأحد، تدمير طائرتين مُسيرتين لجماعة "الحوثيين" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن، في عمليات وصفتها بأنها "دفاع عن النفس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت في 30 مارس الماضي، في الساعة 8:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، في الاشتباك وتدمير طائرتين من دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعًا عن النفس".

وأضافت أن "إحداهما [الطائرتين] كان فوق البحر الأحمر والآخر كان على الأرض استعدادًا للانطلاق".

وأكدت أن "هذه الأنظمة الجوية بدون طيار تمثل تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتها، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان زعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، أن جماعته استهدفت منذ نوفمبر الماضي، 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.