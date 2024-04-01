أحمد عبد الحميد ينتقم من محمد إمام بتعذيب شقيقه الأصغر في كوبرا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “كوبرا” انتقام أحمد عبد الحميد من كوبرا (محمد إمام) أشر انتقام، بخطفه لشقيقه الأصغر عبد الرحمن (معتز هشام)، والاستفراد به، ليصب عليه غضبه الشديد وحقده الدفين تجاه كوبرا، ليضربه ضربًا قد يفضي إلى الموت، وذلك ضمن أحداث مسلسل كوبرا الذي يُعرض على قناة إم بي سي مصر بالتوازي مع منصة شاهد.

بحضور قوي وأداء مذهل، يجسد النجم الصاعد أحمد عبد الحميد شخصية حربي، العدو اللدود لكوبرا، فهو على أتم استعداد دائمًا على إلحاق الأذى به وبكل أحبائه، منساقًا وراء مشاعر الكره التي يحملها تجاهه وغيرته منه، فبعد تورطهما معًا في جريمة سرقة أحد البنوك وقتل فرد الأمن بها، يهرب كوبرا من الشرطة بينما يتمكن حربي من تبرئة نفسه بمساعدة شقيقه الأكبر شيخون، وذلك برغم كون حربي هو القاتل الفعلي لفرد الأمن.

وفي غياب كوبرا ولكي يجبره على الظهور مرة أخرى والعودة إلى الحارة، يقوم حربي ومعه شيخون باختطاف عبد الرحمن (معتز هشام) وحبسه في مكان معزول، وتعذيبه بهدف إجباره على الاعتراف بمكان كوبرا. تزداد نزعة العنف والقسوة عند حربي عندما يعلم بأن ابنة شقيقه شيخون قد تم اختطافها، لتتجه أصابع الاتهام إلى كوبرا المختفي، ولأنهم لا يستطيعون الإمساك به، يقوم حربي بخطف عبد الرحمن.

وبلا وعي منه، ينساق حربي وراء مشاعر الغضب، ويواصل ضربه عبد الرحمن حتى ينزف دما من وجهه ورأسه ويفقد الوعي تماما، فيما يبدو أنه قد فارق الحياة، وإمعانًا في القسوة، يأمر حربي رجاله بأخذ جسمان عبد الرحمن وإلقائها على الطريق للتنصل من تهمة قتله، ليبقى السؤال: هل فارق عبد الرحمن الحياة بالفعل؟ وماذا ستكون ردة فعل كوبرا تجاه حربي؟

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، منة فضالى، أيمن عزب، صفاء الطوخى، ألحان المهدى، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.