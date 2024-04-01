التصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الخامس ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب سقط من الطابق الخامس بعقار في منطقة بولاق الدكرور، بعدما أجري فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثته، عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه بأسباب الوفاه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بدأت الحادث بتلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو في دائرة القسم، وبعد التحريات والفحص، تبين أن الشاب "محمود" يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد قفز من الطابق الخامس، وعثر عليه متوفيًا وسط بركة من الدماء وآثار كسور، فيما أكد والده أنه كان يعاني من مشاكل نفسية وهلاوس بصرية.

وفي السياق ذاته، نفى والد الشاب وجود أي شبهة جنائية في الحادثة، وأكدت التحقيقات الأولى للمباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي هذا الاتجاه، ونُقل جثمان الشاب إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.