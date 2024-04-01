فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على منازل المواطنين في بلدة خزاعة

أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النار بكثافة اتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة خزاعة شرق خان يونس تزامنًا مع قصف مدفعي للمنطقة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها المقاومة الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.

ومنذ قليل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن وفاة 21 مريضًا في مسشتفى الأمل بغزة منذ تعرضه للحصار في 18 مارس.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لفتح ممر إنساني حتى نتمكن من نقل المرضى في مسشتفى الأمل المحاصر بغزة، وتسهيل عمل الطواقم الطبية والتوقف عن اعاقة عملهم لإنقاذ المصابين والشهداء.