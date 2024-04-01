الحلقة السادسة.. معركة ملحمية مع نور اللبنانية في جودر من حكايات ألف ليلة وليلة

تصل الأحداث إلى ذروتها في الحلقة السادسة من مسلسل جودر، مع مشهد مثير لشخصية شواهي، الجنية الشيطانية الشريرة التي تؤديها النجمة نور اللبنانية، والتي تحاول للمرة الثانية السيطرة على جودر، في معركة ملحمية بينها وبين سعدون وأتباعه، وذلك ضمن أحداث مسلسل جودر المأخوذ عن حكايات ألف ليلة وليلة ويعرض على منصة watch it وقنوات ONTv.

برفقة تنينها المجنح، تصل شواهي إلى سطح سفينة سعودن الصياد، وهي السفينة التي تحمل جودر في رحلته للتجارة والبحث عن رزقه، عندما تهبط شواهي على السفينة، تندلع معركة عنيفة ونارية بينها وبين طاقم السفينة، حيث تستخدم شواهي قواها الخارقة للطبيعة في محاولة لإحراق السفينة والسيطرة على جودر.

وعلى الرغم من قوة شواهي وخفتها، ينجح جودر في الهروب من قبضتها، مما يثير التساؤلات حول مصيره ومستقبله في مواجهة هذه الجنية الشريرة. هل سيتمكن جودر من البقاء بعيدًا عن شواهي، أم ستتمكن الجنية من الوصول إليه وتحقيق مخططاتها المظلمة؟

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.