وفاة أربعيني من الفيوم في انقلاب سيارة في دولة ليبيا

خيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عقب تلقيهم خبر وفاة أحد أبنائها يدعى"فرج خليفه القذافي" في العقد الرابع من العمر والذي وافته المنية اثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة في دولة ليبيا.

وقال سعيد السيد أحد أهالي منشأة قارون بالفيوم بأن"فرج خليفه القذافي" كان يعمل في مجال التجارة بدولة ليبيا وخلال عمله تعرض لحادث تصادم سيارة.

وأضاف سعيد أن فرج يشارف عمره على الخمسين عاما ومقيم بمنشأة قارون التابعة لمركز يوسف الصديق، يعمل في ليبيا منذ سنوات.

وأوضح سعيد، أن المتوفى في ليبيا كان على خلوق ومهذب، بالإضافة بأنه كان محبوبا بين أهالي المنطقة، جدير بالذكر وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لدفتر عزاء حزنًا على الفقيد سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.



وكانت الأجهزة الأمنية بدولة ليبيا تلقت بلاغًا بوفاة احد الشباب المصريين من أثر تعرضه لحادث تصادم سيارة وانتقلت على الفور قوات الأمن الليبية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الشاب مصري الجنسية ويقيم بإحدى قرى محافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصلت السلطات المصرية مع السلطات الليبية للانتهاء من الأوراق لنقل جثة الشاب إلى الأراضي المصرية لتسليمها لذويه ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.