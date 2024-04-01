صفارات الإنذار تدوي في إيلات وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن صافرات الإنذار تدوي في إيلات وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة.

ومنذ قليل، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، ونصب الاحتلال الإسرائيلي نقطة للمراقبة العسكرية في قرية بيرين بمسافر يطا.

واقتحمت اليوم، قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وتمركز الاحتلال في وسط المدينة، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع طولكرم، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها المقاومة الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.

ومنذ قليل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن وفاة 21 مريضًا في مسشتفى الأمل بغزة منذ تعرضه للحصار في 18 مارس.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لفتح ممر إنساني حتى نتمكن من نقل المرضى في مسشتفى الأمل المحاصر بغزة، وتسهيل عمل الطواقم الطبية والتوقف عن اعاقة عملهم لإنقاذ المصابين والشهداء.

وأصيب أربعة مواطنين فلسطينيين أمس الأحد، جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على تجمع لعرب الرشايدة المحاذي لمنطقة نبع العوجا، واعتدوا على المواطنين بالضرب بالعصي، والحجارة.