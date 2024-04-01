لاعب الزمالك يخضع لجراحة في الفك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع يوسف أوباما لاعب الأبيض لجراحة في الفك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان أوباما تعرض لإصابة بكسر في الفك خلال الشوط الأول لمباراة فيوتشر وتم استبداله في الدقيقة 38.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستتحدد وفقا للجراحة التي سيخضع لها يوسف أوباما.

و فاز الزمالك على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام مساء الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.