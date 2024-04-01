وزير الرياضة: الرئيس السيسي أولى اهتمامه بملف ذوي الهمم

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملخصا عن ملف عمل الوزارة والإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة شاركت في تلبية رؤية القيادة السياسية للوصول إلى رؤية مصر 2030، معلقا: تمكنا من تنظيم فعاليات مهمة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وأشار الدكتور أشرف صبحي خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن» ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان، مضيفا: منذ تولي الرئيس السيسي وكان هناك اهتمام خاص بملف ذوي الهمم؛ لإحداث المعادلة وتوفير حياة كريمة لهم.

واستكمل الدكتور أشرف صبحي قائلا: هناك العديد من المبادرات التي تم تدشينها في عهد الرئيس السيسي وعلى رأسها «أولمبياد الطفل المصري، إبداع للجامعات والشباب، دوري مراكز الشباب وتوظيف نحو أكثر من 15 ألف إلكترونيا عبر منصة توظيف إلكترونية».

واختتم الدكتور أشرف صبحي: كلنا في خدمة بلدنا ومدركين بقضايا الشباب وهناك تحديات يمر بها العالم، ونسابق الزمن لاستحداث طرق التفكير والتطور التكنولوجي.