مختار نوح يكشف سر وصف حسن البنا بالإمام وهو ليس فقيها

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن الإخوان أطلقوا لقب الإمام على حسن البنا لمنحه الهيبة، لكنه لم يكن فقيها، مشيرًا إلى أن إصباغ كلمة الإمام نجحت، فلم يقل أحد قط اسم حسن البنا، بدون كلمة الإمام، حتى من الجمهور العادي الذي لم يقتنع بالإخوان، كانوا يقولون "الإمام حسن البنا".

ولفت خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسم خاص من برنامج "الشاهد" بعنوان "الإخوان- الحشاشين"، إلى أنه حتى المعارضين للإخوان كانوا يقولون الإمام حسن البنا.

وأكد نوح، أن شخصية حسن البنا تتطابق مع شخصية حسن الصباح، وليس مجرد تشابه، وإنما تطابق كامل في الأفكار والوسائل والتنفيذ وكل شئ.

برنامج الشاهد

