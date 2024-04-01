مختار نوح: صلة الرحم أضعف عند الإخوان والحشاشين من رابط الجماعة

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن صلة الرحم كانت أضعف من رابط الجماعة سواء كان عند جماعة الإخوان، أو عند فرقة الحشاشين، لافتا إلى أنه كان يشارك في منع أحمد السكري من إلقاء الخطب رغم قرابته له.

وأكد "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين"، أنه بين الحشاشين والإخوان تطابق كامل، وليس تشابه، وتم قتل بعض الأعضاء المنشقين عن الإخوان، كما حدث مع الحشاشين.

وأردف أن الاستعانة بالدين من أجل تحقيق أغراض شخصية، أمر ثابت في إسرائيل وداعش والإخوان، وهو ليس تشابه، وإنما تطابق، مشيرا إلى أن شكري مصطفى كان يستعين بليبيا ضد الرئيس الراحل أنور السادات.

وختم: "هذا التطابق موروث، كأنهم جماعة واحدة".



