مختار نوح: كنت أشارك في منع أحمد السكري من إلقاء الخطب رغم قرابتي له

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن أحمد السكري المؤسس الحقيقي وممول جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "عندما أزاحه حسن البنا أظهر الحقيقة وقال بعض المسائل، وكان عندما يخطب في خطبة كان شباب الإخوان الحشاشين اللي أنا كنت منهم كنا نغلوش عليه ونمنعه من الصعود وهو كبير البلد".

وتابع: "رغم درجة القرابة بيني وبينه إلا أنني كنت أغلوش عليه وده كان ضمن الإدمان، وده تغييب العقل وهو كان في مقام خالي وكبير البلد".

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.