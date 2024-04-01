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الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على فيوتشر

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك فاز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام مساء الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فيوتشر الأحد المقبل، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

الزمالك فيوتشر البرتغالي جوزيه جوميز أيمن مصطفى