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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

المفتي لـ"الضفة الأخرى": الجماعات الإرهابية تعتبر القوانين صناعة بشرية محضة

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية
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 قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الجماعات الإرهابية تنظر إلى القوانين الوضعية على أنها من فعل البشر بصورة محضة، وتتناسى أن هذه القوانين تستند في أحكامها على الشريعة الإسلامية.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجرائم منها جرائم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذه تسمى بالجرائم التقليدية مثل القصاص والقتل والسرقة والفاحشة، وهناك جرائم متغيرة، فقد تكون بعض الأفعال اليوم جريمة، وفي المستقبل لا تصبح جريمة مثل الجرائم الاقتصادية.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية تنظر إلى القوانين الوضعية على أنها صناعة بشرية محضة، وهذا خطأ، فالقوانين المعاصرة هي وسيلة لجعل النص الشرعي يُطبق على أرض الواقع وفقًا للفهم المعاصر.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الجماعات الإرهابية الإعلامية داليا عبد الرحيم