رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقحافة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة والمقامة على مساحة ٧٠ فدان وبطاقة تصميمية ١٢٠ ألف متر مكعب يومي وتخدم مدينة الفيوم بالكامل بالإضافة لقرى هوارة المقطع وسنوفر والإعلام ودمو والظملوطي لمتابعة انتظام سير العمل.

واضاف "النجار" أنه يجري في الوقت الراهن إضافة توسعات بالمحطة بطاقه إنتاجية ٢٠ ألف متر مكعب يومي ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي لخدمة قرى جديدة مستقبلاً.

وزار المعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي مؤكدا على أهمية مطابقة عينات الصرف الصحي والصناعي للمواصفات القياسية وتطبيق كافة الإجراءات لتحقيق أعلى معايير الجودة لضمان الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

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