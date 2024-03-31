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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

مفتي الديار لـ"الضفة الأخرى": الخلافة في فكر جماعة الإخوان تقع ضمن الإيمان

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن بعض الجماعات الإرهابية قامت بتقديس فهم النص، بدلاً من تقديس النص، وبالتالي تم نقل ما هو ظني إلى ما هو قطعي، مما أحدث اختلاطا لبعض المفاهيم الشرعية. 

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أغلب العلماء يرون أن الخلافة يجب أن تتمحور ضمن فرعيات الشريعة، وليس ضمن القطعيات في الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن الخلافة في فكر حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان تقع ضمن الإيمان، وليس ضمن الفرعيات الموجودة في الشرعية، مشيرًا إلى أن الخلافة هي أسلوب يدار به المجتمع، وتطور مع الزمان.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الجماعات الإرهابية الإعلامية داليا عبد الرحيم