"سمموها وشنقوها".. طفلان يقتلان سيدة مسنة لسرقة ذهبها فى الزيتون

جريمة مروعة دارت أحداثها داخل شقة بمنطقة الزيتون حيث أقدم طفلين على قتل سيدة مسنة بتكميم فمها أثناء صيامها لسرقتها .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من محمد ر ،عامل بعثوره على جثة والدته عزيزة م، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون ، بعد عودته من عمله، وأنه تم سرقة مصوغاتها الذهبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الضحية ترتدى كامل ملابسها وحول فمها أثار زرقان ، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان وراء أرتكاب الواقعة طفل قريبها "حفيد شقيقتها" يدعى "عبدالرحمن م، 15 سنة ، وصديقه مينا ع، 14 سنة ، حيث بالصعود لشقة الضحية عقب خروج أبنها للعمل وقاموا بتكميم فمها بقطعة قماش مبللة حتى توفيت وسرقوا ذهبها وفروا هاربين ، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض عليهما ،وأعترفوا بأرتكاب الجريمة ، وأرشدوا عن قطعة القماش المستخدمة فى الجريمة، أرشدوا عن المسروقات .

وفجر المتهمان مفاجاة فى التحقيقات حيث قالا أنهم حاولوا قبل ذلك بيوم قتلها بوضع أقراص مخدرة فى طعام الأفطار لكنها نجت من الموت وعادوا فى اليوم التالى وقتلوها بتكميم فمها ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .