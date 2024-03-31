الزمالك يكشف حجم إصابة أوباما في لقاء فيوتشر

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة يوسف أوباما لاعب الأبيض التي تعرض لها في الشوط الأول لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة باستاد السلام.



وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريح صحفي أن يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه، وتم الاستقرار على استبداله بعد الإصابة على الفور.

وأوضح محمد أسامة أنه تم اصطحاب يوسف أوباما إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، وسيتم الكشف عن تطورات إصابته بعد الفحوصات.