ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يكشف حجم إصابة أوباما في لقاء فيوتشر

أوباما
أوباما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة يوسف أوباما لاعب الأبيض التي تعرض لها في الشوط الأول لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة باستاد السلام.


وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريح صحفي أن يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه، وتم الاستقرار على استبداله بعد الإصابة على الفور.
وأوضح محمد أسامة أنه تم اصطحاب يوسف أوباما إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، وسيتم الكشف عن تطورات إصابته بعد الفحوصات.

الزمالك فيوتشر يوسف أوباما أيمن مصطفى