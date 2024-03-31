محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

‏‎أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وتُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد ٧ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أبريل وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يوم ( ١ أبريل) قافلة طبية بوحدة أبيس ١٠ بنطاق حي وسط ،وتقام أيضًا يومي (٢-٣ أبريل) قافلة طبية بوحدة قرداحي بنطاق حي المنتزه، وتقام يومي (١٤-١٥)قافلة طبية بوحدة خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (١٦-١٧ أبريل)قافلة طبية بوحدة بغداد بنطاق حي العامرية، ويومي (٢١-٢٢ أبريل)قافلة طبية بوحدة بنجر ٧ بنطاق مركز ومدينة برج العرب وأيضًا يومي (٢٣-٢٤ أبريل) قافلة بوحدة بنجر ٢٠ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة شهر أبريل بقافلة طبية يومي (٣٠ أبريل- ١ مايو) بوحدة عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب.