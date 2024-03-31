كاتدرائية القديس جورج في القدس تحتفل بعيد القيامة

ترأس المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في الاردن والأراضي المقدسة ، اليوم الأحد، احتفالات عيد فصح القيامة في كاتدرائيّة القدّيس جورج الشّهيد في القدس.

حيث ترأس خدمة الشّركة المقدسّة الإحتفاليّة للرّعيّتين العربيّة والأجنبيّة وبحضور بعض الزّائرين، وقد عاونه كهنة الكاتدرائية؛ القس الكنن دون بيندر والقس الكنن وديع الفار والقس الكنن العميد ريتشارد سويل وغيرهم من الضّيوف.

وقد أحيت جوقة الكاتدرائيّة بعض التّرانيم بقيادة اينا دوداكوفا، وقدّم الأطفال بدورهم ترانيم أخرى بقيادة ماريان جدعون.

هذا وقدّم رئيس الأساقفة عظته بعنوان "من دموع الحزن إلى فرح القيامة" كما وشاركهم برسالة خاصة أرسلها رئيس أساقفة كانتربري.

وبعد الخدمة تبادل المطران ونعوم التّهاني مع الجميع بمناسبة عيد فصح القيامة.

الجدير بالذكر بعد غروب السبت 30/ 3/ 2024 بدأت خدمة العشيّة الفصحيّة الإحتفالية في باحة الكاتدرائيّة حيث بارك المطران نعوم النّار الجديدة الّتي منها تم إضاءة شموع المؤمنين والكنيسة، ثمّ في داخل الكاتدرائيّة أعلن ذكرى قيامة الرّب، وقد تخلّلت الخدمة تجديد نذور المعموديّة والتّرانيم الخاصّة. وكذلك في صباح يوم أحد القيامة .