الكونفيدرالية الأفريقية.. فيوتشر يتعادل مع الزمالك في الشوط الأول

تعادل فريق فيوتشر بهدف لمثله، أمام الزمالك، وذلك بالشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

جاء هدف فيوتشر في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب علي ياسر، وتعادل حمزة المثلوثي للزمالك في الدقيقة 45+4.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

حرص عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة الفريق أمام فيوتشر اليوم الأحد من ملعب السلام في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في ظل عدم قيدهم بقائمة الزمالك الأفريقية.