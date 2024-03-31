بروتوكول تعاون لـ"برنامج الأغذية العالمي" لتنفيذ أنشطة بمدارس التعليم المجتمعي في الأقصر

عُقِدَ صباح اليوم لقاء لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، برئاسة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بديوان عام المديرية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وعقد اللقاء بهدف توضيح خطوات المرحلة القادمة من عقد بروتوكول تعاون بين برنامج الأغذية العالمي و جمعية مفتاح الحياة لتسهيل مهامه ومتابعة أنشطته داخل المحافظة، واعتبارها حلقة وصل بين البرنامج وبين المحافظة، وهي جمعية أهلية بمحافظة الأقصر والخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح ممثل الأغذية العالمي أننا نهدف إلى تفرغ فريق عمل الأغذية العالمي لمهمته الأساسية وهي رعاية الأنشطة بشكل عام، على أن تقوم الجمعية بالدور التنفيذي لهذه الأنشطة المتمثلة في التغذية المدرسية، الدعم المالي للدارسين، والتحول التكنولوجي وتوفير الشاشات الذكية والأجهزة اللوحية داخل مدارس التعليم المجتمعي.

وعلق صبري خالد "نرحب بالتعاون مع أي جهة محلية أو دولية، وفق ما تسمح به وزارة التربية والتعليم المصرية، وعن هذا التعاون تحديداً فهو يدعم وبشدة أبنائنا وبناتنا في التعليم المجتمعي ويدعم توجهات الوزارة في الحد من التسرب من التعليم".

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو منظمة إنسانية عالمية تستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس.