لليوم الثاني.. آلاف المتظاهرين يتجهون نحو منزل "نتنياهو" في القدس

تجمع آلاف المتظاهرين في إسرائيل مرة أخرى اليوم الأحد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهددين بالتوجه الى منزله، وتمثل الاحتجاجات اليوم الثاني من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في نهاية الأسبوع الجاري.

وقام رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإعلان اليوم، أن دخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح في قطاع غزة سيتم على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد في مؤتمر صحفي أن الضغط العسكري على حماس هو الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين من قطاع غزة، ورفض الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة قبل تحقيق أهداف الحرب.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 200 من "المخربين" في مستشفى الشفاء بمدينة رفح.

وكان مكتب نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه تم تشخيص إصابته بفتق مساء السبت وسيخضع لعملية جراحية تحت التخدير الكامل الليلة، وتحدث نتنياهو إلى وسائل الإعلام قبل التوجه لإجراء الجراحة مساء اليوم الأحد.

وبينما كان رئيس الوزراء يتحدث، كان هناك احتجاج كبير آخر خارج الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة واستقالة نتنياهو.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس وقيسارية ورعنانا وهرتسليا يوم السبت. وتم اعتقال 16 شخصا على الأقل، بحسب الشرطة الإسرائيلية.