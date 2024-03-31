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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فى أجواء روحانية.. محافظ أسوان يشارك 1500 من العاملين والمواطنين في إفطار رمضاني

محافظ أسوان يشارك
محافظ أسوان يشارك أكثر من 1500عامل ومواطن الافطار
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شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى أجواء رمضانية ووسط فرحة أكثر من 1500 عامل وفنى ومهندس ومواطن من المقيمين بمدينة أسوان الجديدة تناول وجبة الإفطار معهم ، بحضور المهندس أحمد عبد العظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات الجامعية والدينية والتنفيذية والمجتمعية .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات كبرى داخل مدينة أسوان الجديدة ، والتى تساهم بشكل مباشر فى تحويلها لأكبر توسع عمرانى وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة ، ولاسيما فى ظل ما تحتوية المدينة من وحدات سكنية متنوعة من الإسكان الإجتماعى والمتوسط والفوق المتوسط والمميز والفيلات ، وما يتوافر بها من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والشريط النهرى والمسرح الرومانى المتميز وغيرها الكثير لدمج الحياة المعاصرة مع الثراث الأسوانى الأصيل .

وأشاد بالدور المتميز الذى تقوم به الحكومة المصرية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار لتنفيذ الكثير من المشروعات على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، فضلاً عن ما تشهده مدينة أسوان الجديدة من ملحمة للإنجازات من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات النموذجية بهذه المنطقة الواعدة .

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1500 عامل وفنى ومهندس ومواطن إفطار رمضان أسوان الجديدة أخبار محافظة أسوان