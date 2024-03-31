اقرأ غدًا في «البوابة».. بجاحة صهيونية.. الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف 80 هدفًا فى غزة خلال 24 ساعة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأثنين 1 إبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الصحية

بجاحة صهيونية.. الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف 80 هدفًا فى غزة خلال 24ساعة

جولة حاسمة من مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة.. والشارع يشتعل ضد «نتنياهو»

«الأونروا» تدعو لزيادة الضغوط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

30 ألف متظاهر فى نيويورك ضد تواصل عدوان إسرائيل على غزة

مسيرات عالمية وعربية لإحياء «يوم الأرض» وسط استمرار الحرب على غزة

فرنسا تنعش شرايين أوكرانيا بمركبات وصواريخ مضادة للطائرات

«بوتين» يوقع على استدعاء 150 ألف جندى فى الربيع

كيف سخر دونالد ترامب من جو بايدن فى مقطع فيديو؟

خيمة «البوابة»

الفرنسى كلود مونيه.. مؤسس حركة الفن الانطباعية

مصطفى بيومى يكتب عن «عباقرة الظل:» نجمة إبراهيم.. الملكة المتوجة فوق عرش الشر

ميمي جمال: «فوزية» فى «كامل العدد+1 » قريبة منى جدًا.. لأنها تشبهنى

قلعة آلموت.. وكر العقاب ومأوى «الحشاشين»