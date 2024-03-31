باحث في الشؤون الأمريكية: إدارة بايدن لن تدعم إسرائيل في اقتحام رفح الفلسطينية

قال كريج كارتز ، باحث في الشؤون الأمريكية، إنه يتمنى أن الوفد الإسرائيلي الموجود في الولايات المتحدة، والمخطط أن تنعقد اجتماعاته غدا بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بأن يخرج ببعض النتائج الإيجابية بشأن حجب أو منع الغزو البر في رفح الفلسطينية.

وأضاف " كارتز "، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الأمر بالنسبة لإدارة بايدن واضح أنها لن تدعم إسرائيل في غزة رفح الفلسطينية بريا، وهي تعارض هذه الإجراءات من جانب إسرائيل وهو ما أعلنه المسؤولون الكبار في الولايات المتحدة، والأمر واضح تماما أن إدارة بايدن وافقت على مليارات الدولارات من الدعم المقدم لإسرائيل لكن مع ضمان وجود آليات بعدم الضرر بالمدنيين وعدم مهاجمة أو تنفيذ الغزو البري في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأدوات والأساليب التي يمكن أن تتبناها الولايات المتحدة سواء على المستوى المالي أو الاقتصادي أو السياسي أيضا.