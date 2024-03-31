أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك بالكونفدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد يحيى ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك

ويستضيف بعد قليل على ملعب السلام فريق فيوتشر نظيره فريق الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.