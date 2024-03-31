أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك بالكونفدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق
الهجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر
ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد يحيى ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك
ويستضيف بعد قليل على ملعب السلام فريق فيوتشر نظيره فريق الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.