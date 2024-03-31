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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية

ناصر منسي
ناصر منسي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

الزمالك - ناصر منسي فيوتشر أيمن مصطفى