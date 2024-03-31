عرض برنامج برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " وسط التصعيد الإسرائيلي.. هل تمنع واشنطن تل أبيب من اقتحام رفح الفلسطينية".

وأوضح التقرير التلفزيوني أنه في حين تتعالى المطالبات الدولية ونداءات منظمات حول العالم بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عناده وتحديه للعالم بمواصلة مخططاته لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية ضاربا بالنداءات الدولية عرض الحائط.

وأشار التقرير إلى أنه وفق تقارير يشهد غدا الاثنين عقد مباحثات ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في واشنطن حول الهجوم البري المزمع على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وهي الزيارة التي كان مقررا لها الانعقاد قبل أيام غير أن صدور قرار من مجلس الأمن التابع من الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار دون معارضة من الولايات المتحدة دفع نتنياهو لتأكيد المباحثات الثنائية.