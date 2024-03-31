قمة مثيرة.. مانشستر سيتي وأرسنال يفرطان في صدارة الدوري الإنجليزي

احتضن ملعب "الاتحاد" قمةً مُثيرةً بين مانشستر سيتي وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهت بالتعادل السلبي.

بدأ الفريقان المباراة بحماسٍ كبير، مع تبادلٍ للهجمات من الجانبين.

في الدقيقة 5، تعرّض ناثان أكى مدافع مانشستر سيتي لإصابةٍ قويةٍ، اضطرّت بيب جوارديولا لإجراء تغييرٍ اضطراري، حيث دخل لويس ريكو بديلًا له.

حاول كلا الفريقين هزّ شباك الآخر، لكنّ جميع محاولاتهما باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لم يختلف الشوط الثاني كثيرًا عن سابقه، حيث اتّسم بالحذر من الجانبين، مع قلة الفرص الخطرة على المرميين.

في الدقيقة 78، اضطرّ ميكيل أرتيتا لإجراء تغييرٍ اضطراري أيضًا، حيث خرج بوكايو ساكا للإصابة، ليشارك جابرييل مارتينيلي بدلاً منه.

استمرّت المباراة على نفس المنوال حتى نهايتها، لتنتهي بالتعادل السلبي.

يُعدّ ليفربول، صاحب المركز الأول برصيد 67 نقطة، المستفيد الأكبر من هذه النتيجة، حيث اتّسعت الفجوة بينه وبين أرسنال صاحب المركز الثاني إلى نقطتين، فيما جا، مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.