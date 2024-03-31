ميار الببلاوي: وفاء مكي حلقت وحرقت شعر الخدامة.. وشهادتي "لا تقدم ولا تؤخر"

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّ الفنانة وفاء مكي كانت تحرق وتحلق شعر الخدامة في القضية التي أثيرت قبل 23 عاما، موضحةً: "الطب الشرعي أثبت أن الخادمة لم تكن مصابة بأي مرض جلدي، وبالتالي فإن شعرها تم حلقه واتحرقت في شعرها".



وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الطب الشرعي كان صريحا والشهود أثبتوا أنها مدانة، وطلبت أروح أشهد في القضية وكلمت المحامي بتاعي، لكن مكنش ينفع أروح لوحدي عشان ابني كان لسه على ايدي".



وتابعت الفنانة: "لم أخف من رسالة التهديد لإخفاء شهادتي، جوزي هو اللي بعتها، كانت لعبة عشان مكنش عاوزني أروح أفتح علينا فتحات، وبعد ما رجعنا من سوريا قالي بطل عبط أنا اللي مهددك، وسألت المحامي بتاعي وسألت فارس حماد عشان أروح أشهد قالوا لي كلامك لا هيقدم ولا هيأخر لأن كان في ناس معاها في اللوكيشن وكانوا نجوم كبار ومتاخدش بيها".