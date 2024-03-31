سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأحد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري .

وصل أعلى دولار أمام الجنيه لنحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك الأهلي الكويتي، ثم بنك كريدي أجريكول مسجلا نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في ميد بنك ثم في بنك التنمية الصناعية، مسجلا 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك الأخرى نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي، الإسكندرية، المصرف المتحد، الإسكندرية، العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي AI،العربي الافريقي الدولي، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات EB، البركة، قناة السويس".