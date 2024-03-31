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الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

خالد يوسف يشيد بالفنان كريم محمود عبد العزيز: سيتجاوز عظمة أبيه

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف
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أشاد المخرج خالد يوسف بأداء الممثل كريم محمود عبد العزيز، حيث علق قائلا: إنه سيتجاوز عظمة أبيه الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع كل محبتي وتقديري لموهبة والده. 

وقال “يوسف” في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  "قولا واحدا ومش بمناسبة عرض مسلسله خالد نور بس، كريم محمود عبد العزيز هو الاكبر موهبة والاوضح حضورا والاكثر فهما لكل دور يلعبه والأخف ظلا ينطبق عليه تعبير الاديب التشيكي الرائع ميلان كونديرا كائن لا تحتمل خفته".   

وتابع: "لا يوجد ممثل بين نجومنا من هو مؤهل تماما للأدوار الكوميدية البحتة والتراجيدية الكاملة بنفس القدر ويتألق في الحالتين بنفس الوهج، انه الممثل الصالح لكافة الادوار، القادر على الغوص في اعماق الشخصية التي يلعبها والتعبير عن كل ما تشعر به بسلاسة لانهائية وكأنه قد خلق لتجسيدها. 

وأكمل: “اعتقد انه سيكون الممثل الاطول عمرا في نجوميته من كل النجوم الذين سبقوه، عادة ومن خلال التجارب نادرا ما نجد أبا موهوبا وعظيما في مجاله ونري ابنه هو الاخر بنفس قدر موهبته او يتجاوز عظمة ابيه”.

المخرج خالد يوسف المخرج خالد يوسف يشيد بالفنان كريم محمود عبد العزيز الأكبر موهبة والاوضح حضورا والأكثر فهمنا خالد يوسف يشيد باداء كريم محمود عبدالعزيز