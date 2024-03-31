خالد يوسف يشيد بالفنان كريم محمود عبد العزيز: سيتجاوز عظمة أبيه

أشاد المخرج خالد يوسف بأداء الممثل كريم محمود عبد العزيز، حيث علق قائلا: إنه سيتجاوز عظمة أبيه الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع كل محبتي وتقديري لموهبة والده.

وقال “يوسف” في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قولا واحدا ومش بمناسبة عرض مسلسله خالد نور بس، كريم محمود عبد العزيز هو الاكبر موهبة والاوضح حضورا والاكثر فهما لكل دور يلعبه والأخف ظلا ينطبق عليه تعبير الاديب التشيكي الرائع ميلان كونديرا كائن لا تحتمل خفته".

وتابع: "لا يوجد ممثل بين نجومنا من هو مؤهل تماما للأدوار الكوميدية البحتة والتراجيدية الكاملة بنفس القدر ويتألق في الحالتين بنفس الوهج، انه الممثل الصالح لكافة الادوار، القادر على الغوص في اعماق الشخصية التي يلعبها والتعبير عن كل ما تشعر به بسلاسة لانهائية وكأنه قد خلق لتجسيدها.

وأكمل: “اعتقد انه سيكون الممثل الاطول عمرا في نجوميته من كل النجوم الذين سبقوه، عادة ومن خلال التجارب نادرا ما نجد أبا موهوبا وعظيما في مجاله ونري ابنه هو الاخر بنفس قدر موهبته او يتجاوز عظمة ابيه”.