أرتيتا يدفع بالقوة الضاربة لأرسنال أمام مانشستر سيتي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، عن تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد أرتيتا على ثلاثي الهجوم بوكايو ساكا وكاي هافرتز وجابرييل خيسوس.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، جاكوب كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، جابرييل خيسوس.

ويحتل أرسنال، صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 64 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر سيتي فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.