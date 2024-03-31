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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في مشاجرة فتيات داخل "ستاربكس التجمع الخامس"

المشاجرة
المشاجرة
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كشفت أجهزة الأمن، إنها  لم تتلق أي بلاغات بشأن واقعة مشاجرة فتيات داخل فرع ستاربكس بالتجمع الخامس.
أضافت أجهزة الأمن، أن الفتيات تشاجرن داخل الفرع وتصالحن، دون تحرير أي محاضر أو إبلاغ الشرطة، كما لم يبلغ الفرع محل الواقعة عنها.


الجدير بالذكر أن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر مشاجرة طاحنة بين مجموعة فتيات داخل فرع “ستاربكس” في التجمع الخامس شرق القاهرة.

بفحص مقطع الفيديو، الذي تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، أيضا كاميرات المراقبة بالفرع المذكور، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

يظهر الفيديو مشاجرة عنيفة داخل فرع “ستاربكس”، بين عدد من الفتيات، يبدأ بتعدي إحداهن بالضرب على الأخرى، مع تبادل السباب بألفاظ نابية، قبل أن تشتبك معهن صديقاتهن، مع تدخل عدد من الشباب داخل الفرع للفصل بينهن.

يعمل رجال المباحث على التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة

أجهزة الأمن التجمع الخامس التواصل الاجتماعي