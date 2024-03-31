محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي

تألق النجم المصري محمد صلاح، وقاد فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا هامًا على ضيفه برايتون، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز داني ويلبيك لبرايتون في الدقيقة الثانية من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كيلهير.

وهدد محمد صلاح مرمى برايتون بالدقيقة 9 بعدما سدد كرة قوية مرت على يمين حارس برايتون.

وفي الدقيقة 17 أهدر محمد صلاح انفرادًا بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر بعدما سدد كرة فوق المرمى.

وتمكن لويس دياز من إحراز هدف التعادل بالدقيقة 27، بتسديدة داخل منطقة الجزاء في كرة بدأها محمد صلاح برأسه وتحولت من مدافع برايتون للكولومبي الذي سددها بنجاح

ونجح محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 65 بعدما تلقى تمريرة مميزة من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة رائعة بيمناه في الشباك، مانحًا فريقه التقدم.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول من متابعة لتمريرة صلاح، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 72، بعد التأكد من تقنية الفيديو.