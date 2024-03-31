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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة البريميرليج

مانشستر ستي
مانشستر ستي
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أعلن بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي،  اليوم الأحد، عن تشكيل لاعبيه لمواجهة أرسنال،  والتي تقام على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويعتمد جوارديولا على تشكيل متوازن بقيادة دي بروين في خط الوسط، فيما يقود الهجوم ايرلينج هالاند، إلي جانب فيل فودين.


وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:


حراسة المرمى: أورتيجا.


خط الدفاع: ناثان آكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.


خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش.


خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند.

 

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثاني في ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، متأخرا بنقطة عن أرسنال المتصدر، وليفربول صاحب المركز الثاني.

جوارديولا ارسنال