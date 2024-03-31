الثلاثاء.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية ويفتتح مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

كشفت مصادر برلمانية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وتجهيز القاعة الرئيسية، تمهيدًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء المقبل، لأداء اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية لفترة جديدة تنتهي في 2030.

وأوضحت المصادر، أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وإلقائه خطابًا بقاعة مجلس النواب يعد بمثابة افتتاح للمقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية، على أن يستكمل دور الانعقاد الحالي بمقره القديم بوسط القاهرة، ويبدأ دور الانعقاد الأخير بالعاصمة الإدارية.

وأكدت المصادر، أن الرئيس سوف يتوجه عقب إلقاء الخطاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لرفع العلم المصري عليها، كما ستشهد الجولة زيارة النصب التذكاري الجديد.

ووفقًا للدستور تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري التي تنص على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه...".

وتتضمن إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية، بموجب نص المادة 144 من الدستور المصري، اشتراط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".