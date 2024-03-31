الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، في محلات الصاغة، ليثبت سعر الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية بعد تراجعا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ25 جنيها قبل يومين.

وسجل سعر عيار 14 نحو 2055 جنيا للبيع و2072 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 2635 جنيها للبيع و2657 جنيها للشراء وأوقية الذهب مسجلة نحو 2233 دولار للبيع و2234 دولار للشراء

وبلغ سعر عيار 21 نحو 3075 جنيها للبيع و3100 جنيها للشراء وعيار 24 حوالي 3514 جنيها للبيع و3542 جنيها للشراء وسعر الجنيه الذهب نحو 24.6 ألف جنيه للبيع و24.8 ألف جنيه للشراء.