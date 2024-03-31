ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد،  في محلات الصاغة، ليثبت سعر الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية بعد تراجعا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ25 جنيها قبل يومين.

 

وسجل سعر عيار 14 نحو 2055 جنيا  للبيع و2072 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 2635 جنيها للبيع و2657 جنيها للشراء وأوقية الذهب مسجلة نحو 2233 دولار للبيع و2234 دولار للشراء

 

وبلغ سعر عيار 21 نحو 3075 جنيها للبيع و3100 جنيها للشراء وعيار 24 حوالي 3514 جنيها للبيع و3542 جنيها للشراء وسعر الجنيه الذهب نحو 24.6 ألف جنيه للبيع و24.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم