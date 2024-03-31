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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلميِّ تَعقدُ اجتماعَها رقم (21)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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 عقدت لجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي اجتماعَها رقم (21)، وذلك ظهر اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة، بحضور الأعضاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار ما تنهضُ به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

في بداية الاجتماع رحَّب الدكتور عرفه صبري بأعضاءِ اللَّجنةِ، وقدَّمَ إليهم جميعًا خالص الشكر والتقدير؛ لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم، وأكَّدَ أنَّ اللجنة تَضُمُّ أعضاء على قدر عالٍ من الأمانة العلميَّة والتميز المهنيِّ من جميع كليات الجامعة، كما أشار إلى أن الهدف الرئيس للجنة هو الارتقاء بالبحوث العلمية، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يَضمن جودَتَها وإفادتَها للمجتمع.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة ناقش الحضور نحو أربعة عشرَ مُقْتَرحًا بَحثيًّا مُقَدَّمةً من منسوبي كُليِّتَيِّ الزراعةِ والعُلوم؛ تمهيدًا للحصول على الموافقة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل أخلاقيّات رعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَةِ في جدول الأعمال.

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