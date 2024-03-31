ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

19 أبريل.. مطرف المطرف يحيي حفل عيد الفطر في الكويت 

الفنان مطرف المطرف
الفنان مطرف المطرف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد المطرب مطرف المطرف لإحياء حفل غنائي يوم 19 من أبريل المقبل في الكويت بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
 

ومن المنتظر أن يقدم مطرف على المسرح المكشوف مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، والحفل من تنظيم "a music "، ضمن مجموعة حفلات بعنوان "ليالي العيد".
 

يذكر أن مطرف المطرف أحيا مؤخرا ثاني حفلات فبراير الكويت بمصاحبة الفنانة نوال الكويتية على مسرح الأرينا كويت.

ويضم مهرجان فبراير الكويت هذا العام مجموعة من النجوم أبرزهم محمد عبده، نوال الكويتية، مطرف المطرف، أنغام، فؤاد عبد الواحد، ماجد المهندس، أصالة، أحمد سعد، نبيل شعيل، فرقة ميامي، وعبد الله الرويشد.

مطرف المطرف حفل الكويت عيد الفطر أبريل