19 أبريل.. مطرف المطرف يحيي حفل عيد الفطر في الكويت 

يستعد المطرب مطرف المطرف لإحياء حفل غنائي يوم 19 من أبريل المقبل في الكويت بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.



ومن المنتظر أن يقدم مطرف على المسرح المكشوف مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، والحفل من تنظيم "a music "، ضمن مجموعة حفلات بعنوان "ليالي العيد".



يذكر أن مطرف المطرف أحيا مؤخرا ثاني حفلات فبراير الكويت بمصاحبة الفنانة نوال الكويتية على مسرح الأرينا كويت.

ويضم مهرجان فبراير الكويت هذا العام مجموعة من النجوم أبرزهم محمد عبده، نوال الكويتية، مطرف المطرف، أنغام، فؤاد عبد الواحد، ماجد المهندس، أصالة، أحمد سعد، نبيل شعيل، فرقة ميامي، وعبد الله الرويشد.