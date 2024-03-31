جوميز يحذر لاعبي الزمالك من ارتكاب الأخطاء أمام فيوتشر

حذر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، من ارتكاب الأخطاء، قبل ساعات من مواجهة فيوتشر، المقرر لها مساء اليوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب السلام.

وطالب جوميز، من لاعبي الفارس الأبيض، بتجنب إهدار الفرص السهلة، واستغلال جميع الفرص لهز شباك فريق فيوتشر، وحسم مباراة الليلة بنتيجة جيدة.

وتضم قائمة الزمالك للقاء فيوتشر كل من، محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين- حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.