ممدوح عباس يضع مجلس الزمالك في موقف محرج قبل لقاء فيوتشر

أحرج ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة حسين لبيب، وذلك بإعلانه عدم صرف مكافآت استثنائية للاعبين، حال التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر.

وأكد عباس في منشور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن أسلوب تحفيز اللاعبين بالمكافآت أصبح غير مجدي وفقا لاتفاقه مع مجلس الأبيض، لان التحفيز يأتي من اللاعبين أنفسهم من أجل تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير وأنهم يلعبون لفريق كبير بحجم الزمالك.

وينفى مجلس إدارة الزمالك الحالي، علاقة ممدوح عباس بإدارة النادي من الخارج، الإ أن عباس يقوم بنشر بعض التفاصيل الخاصة بالمكافات والقرارات الخاصة بالنادي وهو ما يضع المجلس الحالي في موقف حرج بشكل مستمر.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.