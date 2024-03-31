سفير الاتحاد الأوروبي يزور مشروع "بائعات الأسماك بالتجزئة" في الشرقية

زار سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كرستيان برجر، مشروع "بائعات الأسماك بالتجزئة" في مركز أسماك العمدة بفاقوس بمحافظة الشرقية، الذي تديره عدد من النساء في فاقوس.

تأتي هذه الخطوة في إطار جولة السفير في محافظة الشرقية لتفقد عدد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب عن فخره بالسيدات المشاركات في هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين المرأة، وخاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم خاص لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولي للأسماك، أن المركز يُعتبر جهة غير حكومية وغير ربحية معتمدة تعاونت مع الاتحاد الأوروبي والغرف التجارية في محافظة الشرقية لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات، مما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسلطت هيام أحمد إحدى السيدات المشاركات في المشروع الضوء على أهمية مبادرتهن، مؤكدة التزامها ببناء سلسلة من المحلات في المستقبل، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وقالت إنها تشارك 4 سيدات أخريات في مشروع "أسماك العمدة"، موضحة أنها تسعي للتوسع لتشمل مناطق عديدة لتجارة الأسماك.

وأشارت هيام إلي أن الاتحاد الأوروبي مول المشروع بالكامل، ووفر لهم كافة الاحتياجات للمشروع.

و تم تمويل المشروع بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي بإجمالي 379 ألف يورو، بخمسة محلات لبيع السمك موزعة على خمسة أماكن مختلفة في محافظة الشرقية. ويقدم المشروع فرص عمل لحوالي 450 سيدة، مما يعزز التنمية المجتمعية ويدعم دور المرأة في سوق العمل.

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