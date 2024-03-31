رئيس اتحاد الكرة يعلن تعاطي رمضان صبحي للمشطات

فجر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بإيجابية عينة رمضان صبحي نجم بيراميدز للمنشطات.

وقال جمال علام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة انه سيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ القرار بشأن توقيع عقوبات ضد اللاعب وإيقاف. وشارك رمضان صبحي هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويملك رمضان صبحي 37 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ بداية ظهوره.