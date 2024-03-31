طب كفر الشيخ تنظم ندوة عن حقوق الإنسان

اقيمت اليوم الأحد ، بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان "حقوق الإنسان" ،بالتعاون مع وحدة حقوق الانسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، و بحضور الدكتور طه اسماعيل عميد الكلية.

ونُظمت هذه الندوة، ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها وحدة حقوق الانسان في بادرة هي الأولى من نوعها بجميع كليات الجامعة وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلبة الجامعة، ليكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية عقد هذه الندوات التثقيفية التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بين طلبة الجامعة، لافتا إلى أن الوحدة ستعقد العديد من الندوات وورش العمل في الفترة المقبلة لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري.



وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي حرص الجامعة على أهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلبة الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، وترسيخ معنى ومفهوم حقوق الإنسان، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبنائنا طلبة الجامعة بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال إقامة العديد من الدورات والندوات والأنشطة.



ومن جانبه أشار الإعلامي أحمد محسن المسئول الإعلامي لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،إلى أن الوزارة حرصت على إنشاء وحدة مستقلة، تسمى "وحدة حقوق الإنسان" وهي المظلة الكبرى التي تختص بالحقوق والواجبات، والمنوطة بتسجيل الإنجازات الخاصة بالجامعات، وتوثيقها على مدار العام الجامعي، كما أن وحدة حقوق الإنسان تستهدف رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات.

واستهدفت الندوة نشر الوعي حول المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان كالسعادة وبهجة الحياة، والتعريف بالسلوكيات الواجب اتباعها في إدارة مهارات الحياة، وكيفية التعامل الراقي بين الأفراد، ونقل خبرات الحياة من خلال أصحاب التجارب الحقيقية الناجحة، بما يحقق السعادة بين أفراد المجتمع.

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