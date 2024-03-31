رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء/ هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، شدَدَ رئيس الوزراء على عدم السماح بالبناء العشوائي أو أى بنايات مُخالفة بشكلٍ قاطع، موجهاً كل الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على بعض الأراضي في جزيرة الوراق، بعدم السماح بأي تعدٍ على الأراضي، لافتاً في الوقت نفسه إلى مواصلة الحكومة صرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاستحواذ بالشراء الرضائي على مساحة 1000 فدان، ويتبقى حالياً 315 فداناً، مشيراً إلى أن التعويضات التي تقدمها الوزارة للسُكان مُرضية جداً، كما أن كل من طلب وحدات سكنية؛ سواء في مدينة السادس من أكتوبر، أو في أرض مطار إمبابة، أو في مدينة العبور الجديدة، حصل عليها، وكذلك كل من طلب أراضى زراعية كتعويضات حصل عليها.

وخلال الاجتماع؛ عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، تقريراً تطرق إلى الموقف الشامل لأعمال التطوير بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، حيث عرض مُعدلات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح تنفيذ مشروع التطوير.

كما تناول رئيس الجهاز الموقف المالي للتعويضات عن الأراضي والمنشآت، وكذا البدائل العينية المُقررة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأهالي جزيرة الوراق، مُستعرضاً الموقف التفصيلي لتسليم الوحدات السكنية المُخصصة كسكن بديل لأهالي جزيرة الوراق، بعدد من المدن الجديدة، وكذا موقف إتاحة قطع أراضٍ سكنية بديلة ببعض المُدن الجديدة، فضلاً عن موقف إتاحة الأراضي الزراعية البديلة المخصصة لأهالي جزيرة الوراق، بمدينة السادات.

كما عرض المهندس أسامة شوقي الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من أعمال التطوير بجزيرة الوراق، مشيراً إلى أنها تشهد تنفيذ 50 برجاً باجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية، من إجمالي 94 برجاً مستهدفاً باجمالي 4092 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، إلى جانب تنفيذ مركز خدمات، ومركز شباب، ومركز تجاري، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة، حيث عرض صوراً تعكسُ جانباً من أعمال التشييد والتشطيبات والمرافق ضِمنَ هذه المرحلة.