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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توزيع لحوم مجانًا على ألف أسرة بالفيوم

مديرية التضامن الاجتماعى
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
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شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، فى توزيع عدد 2000 كيلو من اللحوم على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقريتي دفنو وعزبة قلمشاه مركز اطسا، وقرى الابعاديه والريان وسالم جاد مركز يوسف الصديق، وقرى شكشوك وعبود والبلتاجى وسنرو البحرية والخالديه والصعايدة مركز أبشواى، وقرى خلوصي والمظاطلى والروضة ومعصرة صاوى مركز طامية، وقرى سنهور البحرية والسعيدية والتوفيقية مركز سنورس، وذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم .
وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

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التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم جمعية الأورمان توزيع لحوم مجان ا على الأسر الأولى بالرعاية محافظة الفيوم الفيوم