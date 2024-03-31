محافظ المنوفية: توزيع لحوم على 12 ألفا و500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12ألف و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة المنوفية الأكثر احتياجاً، حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.



وتم تخصيص 25 ألف كيلو لحوم تم توزيعها خلال طوال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة المنوفية.



وأن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستشمل قرى مراكز محافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة .

